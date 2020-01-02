Гайворонський каже, що під час етапування на Донбас його погрожували вбити

Депортований з Росії в Україну ялтинський блогер і журналіст Євген Гайворонський заявляє, що під час етапування з "міграційної в'язниці" у Краснодарському краї на Донбас бойовики "ЛНР" погрожували його вбити "голими руками".

Про це Гайворонський розповів в коментарі Крим.Реалії.

"Везли нас в ГАЗелі, 9 осіб. Частину - з так званої "ЛНР" через прострочення і порушення трудових патентів виганяли в "ЛНР", а мене і ще чотирьох - саме в Україну, яка підконтрольна Києву. І ось поки ми їхали, а там були реальні бойовики, які воювали на стороні "ЛНР" проти Києва, вони кричали на пристава: "Ви що робите? Це ж бандерівець, він же Путіна ненавидить, нас ненавидить! Через таких як він, ми досі Київ не захопили. Давайте зателефонуємо в ФСБ, щоб його в Україну не везли. Давайте його в "ЛНР" вивеземо, ми його прямо там на першому метрі нашого кордону голими руками вб'ємо. Нам наше МГБ допоможе ", - розповів блогер.

За словами Гайворонського, бойовики "намагалися його штовхати", поки він сидів на підлозі в наручниках.

"Але це вже пристави не дозволили. Слава Богу, що не дійшла до того, що пристави подзвонили б в ФСБ і порушили питання, щоб мене в Україну, яка підконтрольна Києву, не довезти", - розповів він.

Як стверджує Гайворонський, в "Газелі" він їхав разом з бойовиком ОРЛО Дмитром Жаровим, який знаходиться в списках сайту "Миротворець".

Раніше, у листопаді 2019 року, "суд" у Криму оштрафував Гайворонського на 30 тисяч рублів (більш як 11 300 грн) за замітку, яку журналіст, за версією поліції, опублікував у себе на сторінці в Facebook, де "в непристойній формі, з використанням ненормативної лексики" дав оцінку президентові РФ Володимиру Путіну.

"Суд" в окупованому Криму 20 грудня ухвалив депортувати ялтинського блогера і журналіста Євгена Гайворонського "з території Росії". Адвокат Олексій Ладін припустив, що оскільки Гайворонський зареєстрований на Донбасі, його можуть депортувати в "ДНР".

Раніше, 26 березня 2019 року, підконтрольний Росії "мировий суд" в Ялті заарештував Гайворонського на 12 діб за адміністративне правопорушення - вживання наркотичних речовин без призначення лікаря. Крім того, його зобов'язали пройти лікування від наркотичної залежності. Блогер назвав обвинувачення у вживанні наркотиків "маренням".

Фото: Krym.org (RFE/RL)