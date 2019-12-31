ФСБ "депортувала" блогера Гайворонського на материкову Україну

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляє, що ялтинський блогер і журналіст Євген Гайворонський, якого раніше вивезли з анексованого Криму до Краснодарського краю РФ для "видворення", вже перебуває на материковій частині України.

Про це Чубаров повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Євгена Гайворонського, журналіста, який жив у тимчасово окупованому Криму і під час вторгнення російських військ підтримав дії Росії по захопленню Криму, сьогодні вночі депортовано на материкову частину України. Як повідомив Євген Гайворонський, його, в супроводі співробітників ФСБ і міграційної служби Росії було видворено в районі прикордонного переходу між Росією і Україною Чертково-Мілове (Луганщина – ред.)», – написав Чубаров.

На даний час, за його словами, Гайворонський має бути вже у Бахмуті на Донеччині, звідки він планує їхати до Києва.

Як повідомляє Радіо “Свобода” , підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає.

20 грудня підконтрольний Росії Ялтинський міський суд ухвалив рішення про «примусове видворення» Євгена Гайворонського «з території Росії». Після цього його вивезли з анексованого Криму в Краснодарський край Росії.

До цього, 31 жовтня, Гайворонського звинуватили в новому адміністративному правопорушенні за статтею про «образу в інтернеті влади і символів Росії» за пост у соціальній мережі Facebook щодо президента Росії Володимира Путіна.

12 листопада підконтрольний Росії міськсуд Ялти вирішив визнати незаконними документи, за якими ялтинському блогеру і журналісту Євгену Гайворонському видали паспорт громадянина Росії.

А до цього підконтрольний Росії Мировий суд Ялти заарештував блогера на 15 діб за звинуваченням в ухилянні від лікування наркозалежності.

Адвокат Олексій Ладін пов’язував арешт Гайворонського з попереднім затриманням активіста в березні 2019 року за підозрою у вживанні наркотичних засобів. Сам блогер назвав «маячнею» звинувачення у вживанні наркотиків.

Фото: Крим Реалії