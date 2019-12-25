У РФ блогера-опозиціонера засудили за "дитячу порнографію" і "реабілітацію нацизму"

Верховний суд Чувашії (РФ) виніс обвинувальний вирок блогеру Костянтину Ішутову у справі про поширення дитячої порнографії в інтернеті та реабілітацію нацизму.

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода «Ідель.Реаліі».

"Блогер засуджений до 3 років і 6 місяців колонії загального режиму за знайдені у нього в комп'ютері після обшуків файли з дитячою порнографією, а також до штрафу в розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за пост з коментарями в Facebook і статтю про німецькі поховання в Чувашії", - йдеться в повідомленні.

Дії Ішутова кваліфіковано за частиною 2 статті 242.1 (поширення матеріалів з порнографічними зображеннями неповнолітніх з використанням інтернету) і частини 1 статті 354.1 (реабілітація нацизму) КК РФ, в кожній зі статей по два епізоди.

Ішутов провину не визнав і заявив, що справа була сфабрикована. Низка джерел також пов'язують кримінальну справу стосовно блогера з його опозиційною діяльністю і критикою місцевої влади.

Присутні на засіданні висловили недовіру рішенню суду.

Фото: Радіо Свобода