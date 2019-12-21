Затриманого у Криму блогера Гайворонського можуть депортувати до "ДНР" - адвокат

Суд в анексованому Криму 20 грудня ухвалив депортувати ялтинського блогера і журналіста Євгена Гайворонського "з території Росії".

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на адвоката Олексія Ладіна.

"Примусове видворення з території Росії. Зараз він відправлений за рішенням суду в спеціальний центр поліції, центр утримання осіб, які підлягають видворенню, розташований у Краснодарському краї РФ. Судові пристави провели особистий обшук, після чого Гайворонського відправили в цей центр. Ще не було таких прецедентів, щоб громадян України депортували таким чином", – розповів адвокат.

Як зазначається, Ладін висунув припущення: оскільки Гайворонський зареєстрований на Донбасі, "як би його не депортували в "ДНР".

При цьому уточнюється, що поки підтвердження цієї інформації від відповідних відомств анексованого Криму немає.

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Як повідомлялося, у листопаді 2019 року "суд" у Криму оштрафував Гайворонського на 30 тисяч рублів (понад 11 300 грн) за допис, який журналіст, за версією поліції, опублікував у себе на сторінці у Facebook, де "в непристойній формі, з використанням ненормативної лексики" дав оцінку президенту РФ Володимиру Путіну.

Раніше, 26 березня 2019 року підконтрольний Росії "мировий суд" у Ялті заарештував Гайворонського на 12 діб за вчинення адміністративного правопорушення - вживання наркотичних речовин без призначення лікаря. Крім того, його зобов'язали пройти лікування від наркотичної залежності. Блогер назвав обвинувачення у вживанні наркотиків "маячнею".