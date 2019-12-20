Блогера Гайворонського в окупованому Криму знову затримали силовики

В окупованому Криму силовики в п'ятницю, 20 грудня, відвезли ялтинського журналіста і блогера Євгена Гайворонського в Масандрівський відділ поліції і мають намір через "суд" встановлювати законність його "перебування в Росії", тобто в анексованому українському Криму.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

"Мене зараз тримають у Масандрівському відділі поліції, потім на суд повезуть у Лівадію, паспорт (російський ) вилучили. Тепер я, за російськими законами, офіційно громадянин України. Повезуть на суд, де встановлюватимуть законність мого перебування в Росії", - повідомив Гайворонський.

За його словами, у відділенні йому віддали телефон, щоб запросив адвоката, однак, за даними Крим.Реалії, хто представляє інтереси Гайворонського поки що не відомо.

Як повідомлялося, в листопаді 2019 року "суд" у Криму оштрафував Гайворонського на 30 тисяч рублів (більш як 11300 грн) за допис, який журналіст, за версією поліції, опублікував у себе на сторінці у Facebook, в якому «в непристойній формі, з використанням ненормативної лексики" дав оцінку президенту РФ Володимиру Путіну.

Зараз допис журналіста на його сторінці у Facebook відсутній. Дії Гайворонського співробітники поліції кваліфікували як дрібне хуліганство, інкримінуючи йому частину 3 статті 20.1 Кодексу про адміністративні правопорушення РФ. При цьому адвокат Олексій Ладін вважає, що сторінку з назвою "Євген Гайворонський" може створити в соцмережі будь-який охочий.

Раніше, 26 березня 2019 року, Гайворонського затримали за підозрою у вживанні наркотичних засобів, пізніше того самого дня підконтрольний Росії "мировий суд" в Ялті заарештував Гайворонського на 12 діб за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 6.9 КоАП Росії (вживання наркотичних речовин без призначення лікаря). Крім того, суд зобов'язав Гайворонського пройти лікування від наркотичної залежності.

7 травня підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя знову заарештував Гайворонського. Блогер назвав «маячнею» обвинувачення у вживанні наркотиків.