Кримський “суд” оштрафував журналіста за “слово з трьох букв” про Путіна

Підконтрольний Кремлю Ялтинський міський суд оштрафував на 30 тисяч рублів кримського журналіста Євгена Гайворонського за пост, в якому той, за версією співробітників поліції, назвав президента Росії Володимира Путіна нецензурним словом.

Про це у Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.

"Згідно з постановою «судді» Горбова Б.В., 7 жовтня 2019 року, журналіст опублікував у себе на сторінці у Facebook пост, в якому «у непристойній формі, з використанням ненормативної лексики розмістив текстовий коментар, що дає негативну оцінку Президенту Путіну В. В. , - йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, ненормативна лексика - це іменник з трьох букв.

Станом на сьогоднішній день, пост журналіста на його сторінці у Facebook відсутній.

Дії Гайворонського співробітники поліції кваліфікували як дрібне хуліганство, пред'являючи йому частину 3 статті 20.1 Кодексу про адміністративні правопорушення РФ.

Як випливає з постанови суду, обвинувачення приписує авторство написаного журналісту, тільки виходячи з наявності на цій сторінці фотографій із зображенням Гайворонського.

При цьому, за словами адвоката Олексія Ладіна, допитаний у ході судового розгляду представник звинувачення визнав, що сторінку з назвою «Євген Гайворонський» може створити будь-який бажаючий. Захист же наполягав, щоб співробітники поліції достовірно встановили приналежність сторінки, на якій був розміщений пост про Путіна, журналісту Гайворонському.

Сам журналіст не зміг бути присутнім на судовому засіданні через погане самопочуття, у зв'язку з чим адвокат просив перенести судове засідання.

Як повідомляв Укрінформ, 26 березня 2019 року Гайворонського затримали за підозрою у вживанні наркотичних засобів, пізніше в той же день підконтрольний Росії "мировий суд" в Ялті заарештував Гайворонського на 12 діб за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 6.9 КоАП Росії (вживання наркотичних речовин без призначення лікаря). Крім того, суд зобов'язав Гайворонського пройти лікування від наркотичної залежності.

7 травня підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя знову заарештував Гайворонського. Блогер назвав «маячнею» звинувачення у вживанні наркотиків.