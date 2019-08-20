Грузинського журналіста, який обматюкав Путіна в прямому ефірі, звільнили з каналу
Про це повідомив генеральний директор каналу Паата Салія, передає Грузія Online.
"Начальника інформаційної служби телекомпанії «Руставі 2» Нодара Меладзе та кількох співробітників звільнено з роботи", - сказав він.
Серед звільнених він назвав ім'я журналіста і ведучого авторської програми "PS" Георгія Габунію, який у прямому ефірі звернувся до російського президента Путіна з використання нецензурних висловлювань.
Гендиректор телекомпанії назвав причиною звільнення провідних журналістів "конфлікт інтересів".
Як повідомлялося, інцидент з Габунією стався на початку липня.
Перші особи Грузії розцінили вчинок журналіста як "провокаційний акт" і "спробу дестабілізації". Гендиректор "Руставі 2" Ніка Гварамія вибачився перед глядачами і обіцяв вжити заходів щодо автора монологу.
Габунія на два місяці був відсторонений від роботи, однак керівництво телеканалу "Руставі 2" заявило, що звільняти його не буде.