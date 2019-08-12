У Грузії продають телеканал, де в прямому ефірі обматюкали Путіна

Власник грузинського телеканалу Руставі-2 бізнесмен Кібар Халваші вирішив продати його через накопичені колишнім керівництвом мовника борги.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті телеканалу.

""Я вирішив продати Руставі 2 шляхом прозорого конкурсу", - написав Халваші. Власник підкреслив, що компанія знаходиться у катастрофічному стані та «заборгувала практично всім, починаючи від водорозподільчої компанії та закінчуючи американською компанією, що проводить екзит-поли». «На жаль, мої фінансові можливості недостатні для того, щоб вивести телекомпанію з глибокої фінансової кризи, тому я прийняв рішення про продаж телекомпанії та готовий до переговорів з будь-якою зацікавленою особою», — зазначив бізнесмен. Халваші додав, що єдиний, з ким не буде перемовин, — одіозний політик Михаїл Саакашвілі.

Як повідомляв Укрінформ, ведучий авторської програми на "Руставі-2" Георгій Габунія у прямому ефірі звернувся до Путіна російською мовою, використавши нецензурні вирази.