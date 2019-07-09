Грузинський телеканал не звільнятиме ведучого, який обматюкав Путіна в ефірі

Керівництво телеканалу "Руставі 2" не звільнятиме журналіста Георгія Габунію, який нецензурно вилаявся на адресу російського президента Володимира Путіна.

Про це в ефірі "Громадського" заявив гендиректор "Руставі 2" Ніка Гварамія.

"Він зазначив, що ціль Габунії була "легітимна", але форма, яку він використав, лише зашкодила їй. Керівництво каналу вважає таку форму неприйнятною, тому відсторонило журналіста на два місяці від ефіру, але після цього терміну він продовжить працювати", - йдеться у повідомленні.

Рішення про відсторонення ухвалила комісія телеканалу з етики, і його, за словами Гварамії, "неможливо оскаржити".

"Щодо реакції грузинської влади. Щоб не сказав Габунія, як би це неприйнятно не було для нас, для каналу, для когось ще, це абсолютно в межах закону і Конституції. І вирішувати з цього питання може лише керівництво каналу "Руставі 2", - підкреслив Гварамія.

За його словами, якщо глядачам не сподобається щось, то вони можуть переключитися на інший канал, і рейтинг "Руставі 2" буде нижчим.

"Але я вас запевняю, після цього рейтинг каналу тільки збільшився", - додав він.

Як повідомлялося, ведучий авторської програми "P. S." у прямому ефірі звернувся до російського президента Путіна російською мовою, використавши нецензурні вирази.

Перші особи Грузії розцінили вчинок журналіста як "провокаційний акт" і "спробу дестабілізації". Гендиректор "Руставі 2" Ніка Гварамія вибачився перед глядачами і обіцяв вжити заходів щодо автора монологу.

Десятки людей, які зібралися біля будівлі опозиційного телеканалу "Руставі 2", вимагали, щоб Габунія вибачився за свої слова і був звільнений, оскільки "його дії шкодять інтересам країни". Частина наполягала на тому, щоб телеведучий залишив країну, а Гварамію відсторонили від управління телеканалом.

Після цього телекомпанія "Руставі 2" тимчасово припинила своє ефірне мовлення.