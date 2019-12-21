Ситуація з Гайворонським свідчить, що "паспорт РФ" у Криму нічого не вартий - експерт

Ситуація з ялтинським блогером Гайворонським засвідчує, що сама російська влада ставиться до виданих ними в окупованому Криму "паспортів", як до "папірця, який нічого не вартий".

Про це експерт Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ситуація з блогером Гайворонським засвідчує, що сама влада РФ розглядає "паспорти", видані в Криму, як папірець, який нічого не вартий. Доки він є, від людини можна вимагати платити податки і служити в армії РФ, можна покарати людину за КК РФ, як ніби вона є громадянином РФ. Але якщо дуже хочеться, то можна визнати "паспорт" незаконним і на підставі "незаконного перебування в РФ" вигнати її з дому, в якому вона жила задовго до того, як РФ окупувала Крим", - написав правозахисник.

Як повідомляв Укрінформ, "суд" в окупованому Криму 20 грудня виніс рішення депортувати ялтинського блогера і журналіста Євгена Гайворонського "з території Росії". Адвокат Олексій Ладін припустив, що оскільки Гайворонський зареєстрований на Донбасі, його можуть депортувати в "ДНР".

Як повідомлялося, у листопаді 2019 року "суд" у Криму оштрафував Гайворонського на 30 тисяч рублів (понад 11 300 грн) за допис, який журналіст, за версією поліції, опублікував у себе на сторінці в Facebook, де "в непристойній формі, з використанням ненормативної лексики "дав оцінку президенту РФ Володимиру Путіну.

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Раніше, 26 березня 2019 року підконтрольний Росії "мировий суд" в Ялті заарештував Гайворонського на 12 діб за адміністративне правопорушення - вживання наркотичних речовин без призначення лікаря. Крім того, його зобов'язали пройти лікування від наркотичної залежності. Блогер назвав звинувачення у вживанні наркотиків "нісенітницею".