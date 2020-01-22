Разумков каже, що до нього не зверталися з приводу телеканалу ATR

Звернень з приводу того, що кримськотатарський телеканал ATR опинився на межі закриття через недофінансування не було.

Про це Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив у середу під час брифінгу в ході своєї робочої поїздки до Херсонської області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Верховній Раді, мені здається, у нас достатньо нормальний діалог – у нас є представники Меджлісу. Вони не зверталися до мене з таким питанням", - зазначив Голова ВР.

Тому, за словами Разумкова, йому важко прокоментувати ситуацію з кримськотатарським телеканалом ATR.

Як раніше повідомляв Укрінформ, кримськотатарський телеканал ATR опинився на межі закриття через недофінансування. Через це довелося скоротити не лише кількість випусків новин, але й прямі ефіри з Криму.

ATR — перший кримськотатарський телеканал. 31 березня 2015 року припинив мовлення через невидачу ліцензії тимчасовою російською окупаційною владою. З вечора 17 червня 2015 року канал відновив мовлення з Києва.