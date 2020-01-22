Разумков вважає, що буде достатньо й 300 депутатів у Раді

Важлива якість роботи народних депутатів, а не їх кількість.

Про це голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив у середу під час брифінгу у Херсоні, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«Я вважаю, що великої різниці ефективності роботи народних депутатів – що 300, що 450 - ми не побачимо. Тут, мабуть, питання, не в кількості, а в якості», - зазначив Разумков.

За його словами, навіть якщо виходити з кількості населення, порівнюючи початок 90-х років і сьогоднішній день, то провівши кореляцію показників можна вийти на 300 народних депутатів.

Разумков також нагадав про позицію Конституційного суду з цього питання.

«Це буде вирішувати зал Верховної Ради, куди надійде цей законопроєкт, ми будемо за нього голосувати і вже після цього будемо мати або 300, все ж таки, мабуть, 300, якщо так вирішить Верховна Рада України. Особисто я вважаю, що це непогана ініціатива, яку було б корисно імплементувати в український парламентаризм», - зазначив Разумков.

Як раніше повідомляв Укрінформ, Верховна Рада наступної сесії, що розпочнеться 4 лютого, може попередньо схвалити законопроєкт №1017, який передбачає зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300, а також запроваджує пропорційну виборчу систему.

3 вересня Верховна Рада направила до Конституційного Суду законопроєкт №1017. Рішення щодо визнання цього документа було ухвалене під час засідання Великої палати КСУ 16 грудня.