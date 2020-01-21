Разумков прогнозує, що в Раді незабаром напрацюють план законотворчої діяльності

У Верховній Раді плануються незабаром напрацювати план законотворчої діяльності.

Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 20 січня в програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Минулого року ми прийняли закон про так зване планування законотворчої діяльності. Зараз і депутатський корпус, і інші суб'єкти законодавчої ініціативи надали свої пропозиції до Верховної Ради України. Найближчим часом буде сформовано план дій - і ми будемо по ньому рухатися... Повинна бути планова робота. І турборежим - це важливо, і на планову роботу це не повинно впливати, на швидкість прийняття законів. Однак і розуміння, що, для чого й навіщо, - це більш ніж актуально сьогодні. Тому ми будемо працювати саме за таким алгоритмом, а він буде напрацьований одним із профільних комітетів, і я думаю,що ми це побачимо незабаром", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, 10 жовтня ВР ухвалила закон #1042-1 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо планування та системності законотворчої діяльності Верховної Ради України".

Він доповнює Регламент Верховної Ради статтею 19-1 - План законопроєктних робіт Верховної Ради. Це положення передбачає, що парламент щорічно за поданням Голови ВР затверджуватиме план законопроєктних робіт з урахуванням узагальнених Апаратом ВР пропозицій парламентських комітетів.

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План законопроєктних робіт Верховної Ради включатиме перелік питань, які потребують законодавчого врегулювання; орієнтовні строки та відповідальних за розробку законопроєкту; інформацію про пріоритетність внесення та розгляду законопроєктів. Він має враховуватися при формуванні та внесенні змін до порядку денного сесії ВР.

Планується, що комітети не рідше, ніж раз на рік, мають подавати письмовий звіт про виконання плану законопроєктних робіт.

Закон також передбачає вилучення пункту 1 частини 14 статті 73 Регламенту, який передбачає, що Погоджувальна рада депутатських фракцій/груп узгоджує проєкт плану законопроєктної роботи та рекомендує його Верховній Раді для затвердження.

Пропонується також доповнити статтю 78 Регламенту пунктом 20-1, яким передбачено, що Голова Верховної Ради вносить подання парламенту щодо утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів у межах кошторису ВР.