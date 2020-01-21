Разумков не бачить передумов для розпуску Ради

Разумков не бачить передумов для розпуску Ради

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить передумов для розпуску паралменту ІХ скликання. 

Таку думку він висловив у ефірі ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок ввечері, повідомляє кореспондент Укрінформу. 

"З точки зору закону, наскільки я пам'ятаю, це неможливо, тому що у парламенту є імунітет на рік. І ми бачимо сьогодні і коаліцію, монокоаліцію, монобільшість... яка приймає закони, яка працює достатньо ефективно", - сказав Дмитро Разумков.

Спікер додав, що Рада ІХ скликання вже ухвалила багато законів завдяки різним політичним фракціям та групам.

"Особисто я сьогодні не бачу передумов для розпуску парламенту ні з точки зору законодавства, ні з точки зору ефективності роботи", - зазначив Голова ВР.

Читайте також: Разумков: Рада вже ухвалила 158 законів

Як повідомлялося, раніше член фракції "Європейська солідарність", голова Верховної Ради VIII скликання Андрій Парубій в інтерв'ю "5 каналу" сказав, що серед депутатів від "Слуги народу" обговорюється розпуску парламенту влітку 2020 року. 

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-