Разумков не бачить передумов для розпуску Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить передумов для розпуску паралменту ІХ скликання.

Таку думку він висловив у ефірі ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок ввечері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З точки зору закону, наскільки я пам'ятаю, це неможливо, тому що у парламенту є імунітет на рік. І ми бачимо сьогодні і коаліцію, монокоаліцію, монобільшість... яка приймає закони, яка працює достатньо ефективно", - сказав Дмитро Разумков.

Спікер додав, що Рада ІХ скликання вже ухвалила багато законів завдяки різним політичним фракціям та групам.

"Особисто я сьогодні не бачу передумов для розпуску парламенту ні з точки зору законодавства, ні з точки зору ефективності роботи", - зазначив Голова ВР.

Як повідомлялося, раніше член фракції "Європейська солідарність", голова Верховної Ради VIII скликання Андрій Парубій в інтерв'ю "5 каналу" сказав, що серед депутатів від "Слуги народу" обговорюється розпуску парламенту влітку 2020 року.