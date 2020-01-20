Разумков: Рада вже ухвалила 158 законів

Верховна Рада ІХ скликання з початку своєї роботи розглянула 463 законопроєкти і ухвалила 158 законів.

Про це розповів Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на сьогодні в парламенті було розглянуто 463 законопроєкти, з яких повністю прийнято та стали законами 158. Це теж достатньо непоганий показник для такої нової і молодої Верховної Ради", - зазначив Дмитро Разумков.

Він додав, що одним з головних досягнень чинного парламенту вважає скасування депутатської недоторканності.

"Багато законопроєктів, які дають змогу провести детінізацію... Є законопроєкти, направлені на підтримку української армії, це теж важливий блок, який нам вдалося прийняти і, я думаю, що ми на цьому також не будемо зупинятися. Є питання, направлені на збільшення соціального захисту", - розповів Разумков.

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Голова ВР також зауважив, що більша частина законопроєктів створювалася на запит уряду для впровадження реформ.

"Зараз, ми сподіваємося, що за допомоги Верховної Ради, ми свою функцію в цьому плані виконали, уряд буде демонструвати дійсно серйозні зміни, і всі це будуть відчувати", - підкреслив Дмитро Разумков.