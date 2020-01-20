В Апараті ВР пройдуть стажування 50 молодих фахівців

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков узяв участь у відкритті Програми стажування молоді в Апараті Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"25 років уже програмі стажування. 23, якщо я не помиляюсь, ця програма фінансувалася за допомогою USAID. Станом на сьогодні це програма, яку фінансує держава Україна, і є стипендія, яку можуть отримувати майбутні, я сподіваюся, все ж таки, політики. І це лише буде першим кроком у вашому політичному, громадському, професійному житті, який ви пройдете, я впевнений, гідно, з високо піднятою головою і успішно", - сказав Разумков.

Спікер також зауважив, що деякі чинні народні депутати свого часу були учасниками програми стажування.

Цього року в секретаріатах комітетів та структурних підрозділах Апарату ВР пройдуть стажування 50 молодих фахівців. Стажування триватиме 6 місяців.