У Росії суд відхилив майже всі питання до свідка обвинувачення у “бахчисарайській справі”

Південний окружний військовий суд російського Ростова-на-Дону відхилив «практично всі питання» адвоката Едема Семедляєва, які він ставив свідкові обвинувачення у другій бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір».

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами Семедляєва, допит оперативного співробітника ФСБ Росії, з ініціативи якого відкрили цю кримінальну справу, проходить вже протягом десяти засідань.

«Сьогодні ми продовжили допитувати оперативного співробітника ФСБ Артикбаєва Миколу Максадовича. Це вже 10-те судове засідання, в якому ми допитуємо цього свідка. Сьогодні черга ставити запитання дійшла і до мене, але суддя зняв практично всі запитання, які я ставив», – розповів Семедляєв.

Він також пояснив, якщо суддя не знімає питання, то свідок звинувачення, швидше за все, говорить, що він не пам’ятає ті чи інші факти, або ж каже, що «інформація є державною таємницею», і він так «уникає відповідей на питання».

Напередодні сторона захисту заявила два відводи судді і близько 30 заперечень на дії суду у другій бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір».

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу бахчисарайську «справу Хізб ут-Тахрір».

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій у Росії і окупованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».