Правозахисники: в окупованому Криму за ґратами - 88 політв’язнів

На території окупованого Криму утримують 88 політичних в'язнів.

Про це повідомила голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник в інтерв'ю Громадському радіо, інформує КПГ.

"Отже, ситуація не покращилася. Зараз за кримськими справами 88 людей перебувають за ґратами”, - наголосила Скрипник.

За її словами, за 2019 рік було звільнено 12 людей, але нових людей, позбавлених волі, було 40.

“На жаль, зростає кількість політичних в’язнів. За статисткою, за 2019 рік було звільнено 12 людей, але нових людей, позбавлених волі, було 40. З них двоє людей потім отримали умовні терміни, але 38 людей залишаються за ґратами. Тому Росія начебто йде на поступки і звільняє людей, проте, з іншого боку, – арештовує ще більше”, - констатувала правозахисниця.

Як повідомлялося, ФСБ в окупованому Криму 17 грудня затримала жителя Сімферополя Дениса Кашука за обвинуваченням у виготовленні вибухових речовин. 20 грудня "суд" заарештував Кашука на два місяці.