Правозахисники: в окупованому Криму за ґратами - 88 політв’язнів

Правозахисники: в окупованому Криму за ґратами - 88 політв’язнів

Укрінформ
На території окупованого Криму утримують 88 політичних в'язнів.

Про це повідомила голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник в інтерв'ю Громадському радіо, інформує КПГ.

"Отже, ситуація не покращилася. Зараз за кримськими справами 88 людей перебувають за ґратами”, - наголосила Скрипник.

За її словами, за 2019 рік було звільнено 12 людей, але нових людей, позбавлених волі, було 40.

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“На жаль, зростає кількість політичних в’язнів. За статисткою, за 2019 рік було звільнено 12 людей, але нових людей, позбавлених волі, було 40. З них двоє людей потім отримали умовні терміни, але 38 людей залишаються за ґратами. Тому Росія начебто йде на поступки і звільняє людей, проте, з іншого боку, – арештовує ще більше”, - констатувала правозахисниця.

Як повідомлялося, ФСБ в окупованому Криму 17 грудня затримала жителя Сімферополя Дениса Кашука за обвинуваченням у виготовленні вибухових речовин. 20 грудня "суд" заарештував Кашука на два місяці.

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