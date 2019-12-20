Затриманого ФСБ сімферопольця арештували в Криму на два місяці
Про це повідомляє Крим.Реалії.
"Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 20 грудня обрав жителю Сімферополя Денису Кашуку запобіжний захід у вигляді тримання в СІЗО до 18 лютого 2020 року", - йдеться в повідомленні.
За даними Крим.Реалії, засідання "суду" було закритим, у зв'язку з тим, що Кашук подав клопотання про закриття процесу.
Як повідомляв Укрінформ, ФСБ в окупованому Криму з 17 грудня тримала жителя Сімферополя Дениса Кашука за обвинуваченням у виготовленні вибухових речовин.
Чоловіка змусили написати заяву про відмову від адвоката, яку йому продиктував слідчий.
Кримінальну справу проти Кашука порушено за статтями 222 і 222.1 Кримінального кодексу РФ (Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів і Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв).
18 грудня вдома співробітники ФСБ провели обшук в будинку Кашука, під час якого повідомили дружині, що він підозрюється у виготовленні вибухових речовин. За підсумками обшуку була вилучена техніка і електронні носії. Ольга Кашук побоюється, що чоловіка можуть примусити під тортурами обмовити себе.