Затриманого ФСБ сімферопольця арештували в Криму на два місяці

В окупованому Криму "суд" заарештував на два місяці затриманого 17 грудня сімферопольця Дениса Кашука.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

"Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 20 грудня обрав жителю Сімферополя Денису Кашуку запобіжний захід у вигляді тримання в СІЗО до 18 лютого 2020 року", - йдеться в повідомленні.

За даними Крим.Реалії, засідання "суду" було закритим, у зв'язку з тим, що Кашук подав клопотання про закриття процесу.

Як повідомляв Укрінформ, ФСБ в окупованому Криму з 17 грудня тримала жителя Сімферополя Дениса Кашука за обвинуваченням у виготовленні вибухових речовин.

Чоловіка змусили написати заяву про відмову від адвоката, яку йому продиктував слідчий.

Кримінальну справу проти Кашука порушено за статтями 222 і 222.1 Кримінального кодексу РФ (Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів і Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв).

18 грудня вдома співробітники ФСБ провели обшук в будинку Кашука, під час якого повідомили дружині, що він підозрюється у виготовленні вибухових речовин. За підсумками обшуку була вилучена техніка і електронні носії. Ольга Кашук побоюється, що чоловіка можуть примусити під тортурами обмовити себе.