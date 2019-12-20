ФСБ “закидає” сімферопольцю виготовлення вибухівки і змушує відмовитися від адвоката

Співробітники ФСБ в окупованому Криму з 17 грудня утримують жителя Сімферополя Дениса Кашука за звинуваченням у виготовленні вибухових речовин і відмовляють йому у праві на юридичну допомогу.

Про це повідомляє сайт Ґрати з посиланням на адвоката Ісляма Веліляєва.

"Я відвідав у будівлі ФСБ Дениса Анатолійовича Кашука. При зустрічі, він одразу заявив, що відмовляється від адвоката Ісляма Веліляєва... У конфіденційній бесіді він розповів, що його затримали вранці 17 грудня. З того часу він перебував у будівлі ФСБ. У нього зажадали відмовитися від мене", - повідомив Веліляєв.

За його словами, Кашук написав заяву про відмову від адвоката, яку йому продиктував слідчий.

На думку Веліляєва, даний факт свідчить про "цілеспрямований тиск на підзахисного для відмови від юридичного захисту".

Веліляєв підтвердив, що кримінальну справу проти Кашука порушено за статтями 222 і 222.1 Кримінального кодексу РФ (Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів і Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв).

"Від мене вимагали підписку про нерозголошення, я відмовився, але вони викликали понятих, щоб зафіксувати оголошення мені заяви про нерозголошення" - повідомив Веліляєв.

Телефонний зв'язок з 40-річним співробітником рекламного агентства Денисом Кашуком зникла 17 грудня о 10 годині. Увечері того ж дня дружина заявила про зникнення чоловіка і поліцейські, які приїхали близько 22-ї години до них додому, прийняли заяву про зникнення людини, взяли фотографію і зубну щітку для ДНК-експертизи. Наступного ранку вдома у Кашука співробітники ФСБ провели обшук, під час якого повідомили, що Денис Кашук підозрюється у виготовленні вибухових речовин. За підсумками обшуку було вилучено техніку й електронні носії. За словами Ольги Кашук, вона побоюється, що чоловіка "можуть примусити під тортурами обмовити себе".

Фото: Ольга Кашук