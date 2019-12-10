У Бородянського закликають не мовчати про знищення культурної спадщини в окупованому Криму

Знищення об'єктів культурної спадщини на території окупованого Криму - дуже болісна для України тема, про яку ми повинні постійно говорити. Замовчування цих фактів означатиме, що ми допомагаємо окупантам.

Таку думку у вівторок на круглому столі в Укрінформі висловив завідувач сектором інформаційної реінтеграції Криму та Донбасу Міністерства культури, молоді та спорту України Віктор Литвінов.

"Ця тема дуже важлива, важлива не тільки для України, а для всієї світової спільноти. Завдяки нашому партнеру - Укрінформу, карта об'єктів археологічної спадщини, які потрапили під будівництво траси Керч-Севастополь, знаходиться в онлайні на сайті Укрінформу в розділі Криму, і кожен її може побачити. Ця тема болюча, але її необхідно постійно озвучувати, бо як тільки ми будемо замовчувати те, що коїть в Криму окупант, ми тим самим почнемо йому допомагати ", - сказав Литвинов.

Культурну спадщину на окупованій території Криму обговорили експерти в Укрінформі / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

За його словами, крім пам'ятників археологічної спадщини, які знищені через будівництво траси Керч-Севастополь, в окупованому Росією Криму відбувається варварське знищення Бахчисарайського ханського палацу, бо "реконструкцією або реставрацією тим більше, це назвати в принципі неможливо".

"Знищуються дуже багато пам'ятників кримськотатарського історичної спадщини, причому ми бачимо, що в більшості випадків - це умисне знищення пам'ятників", - зазначив Литвинов.