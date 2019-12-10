Права жінок на окупованих територіях порушуються колосально - Ташева

В окупованому Криму та на Донбасі права жінок порушуються у великих масштабах, а тому жінки постійно беруть участь у правозахисних і протестних рухах.

Про це заявила заступник постійного представника Президента України в АРК Таміла Ташева під час панельної дискусії на третьому Українському жіночому конгресі в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За цифрами про кількість політв'язнів, про фактично щоденні обшуки в будинках у кримських татар або українців стоять реальні люди. І ми маємо солідаризуватись, говорити про імена кожної жінки. І ми недарма тут зібрались, щоб говорити про жіночий рух, про наші права. На окупованих територіях - як у Криму, так і на Донбасі - права жінок порушуються, і порушуються колосально", - зазначила вона.

Ташева наголосила, що, на її думку, "протестний рух в Криму має жіноче обличчя".

"Ці жінки, доньки політичних в'язнів взяли на себе весь тягар родин і взяли на себе тягар і, в тому числі, боротьби заради того, щоб всі наші хлопці були звільнені", - додала вона.

Заступник постійного представника Президента України в АРК зауважила, що чим більше про жінок-правозахисниць з окупованих територій знатимуть і говоритимуть на підконтрольній території України та про їхню діяльність знатиме український уряд, "тим більше захисту для них насправді буде там".

Як повідомляв Укрінформ, у Києві 10 та 11 грудня проходить третій Український жіночий конгрес. Упродовж заходу заплановано обговорення у форматі панельних дискусій рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Очікується, що вона конгресі виступлять прем'єр-міністр Олексій Гончарук, віцепрем'єр - міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк, голова Верховного суду Валентина Данішевська.