Відповідальність за постачання води у Крим лежить на окупантах - Ташева

У питанні, чи використовувати водний ресурс як інструмент тиску на Росію з метою деокупацію Криму, Україна має виходити насамперед із своїх національних інтересів.

Про це в інтерв'ю виданню РБК-Україна заявила заступник постійного представника Президента України в АРК Таміла Ташева.

"Позиція держави - ніякої води до деокупації. Ми говоримо про національні інтереси. Територія Криму окупована Росією, і, згідно з міжнародним гуманітарним правом, вся відповідальність за ситуацію лежить на країні-окупанті ", - сказала Ташева.

За її словами, води для потреб цивільного населення в окупованому Криму достатньо.

"Так, ми не повинні робити гірше населенню, що там проживає, це теж є в міжнародних нормах, але води для потреб населення вистачає. Бракує для сільгосппідприємств, хімічних підприємств, військових баз тощо. Тому ми говоримо, що ми не маємо спрощувати життя державі-агресору ", - зазначила Ташева.

Те ж саме стосується і транспортного сполучення, підкреслила заступник постійного представника Президента України в АРК.

"Тут така ж логіка: до адмінлінії з Кримом ми повинні забезпечити максимальні умови, щоб люди під'їжджали туди на легальному транспорті, а не так, як зараз. Це, в тому числі, і питання безпеки людей. Але тільки до лінії, про жодні прямі рейси не може бути й мови ", - сказала Ташева.