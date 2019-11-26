Зеркаль - про "морську справу" в Гаазі: Росія зрозуміла, що програла цей бій

Росія зрозуміла, що програла бій у суді у справі повернення нею захоплених українських кораблів, тому постаралася зробити добру міну при поганій грі.

Так прокоментувала заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль Укрінформу реакцію Москви на рішення Міжнародного суду ООН у справі повернення українських кораблів від 22 листопада.

«Російська Федерація зрозуміла, що вони програли цей інформаційний бій, і їм треба було щось вигадати для того, щоби представити нас у негативному світлі. Саме тому ми не коментували, оскільки в нас були свої певні цілі, яких ми досягли. А все решта – це вже маніпуляції, а на маніпуляції не треба реагувати», - сказала Зеркаль.

Як повідомлялося, Гаазький суд 22 листопада затвердив порядок роботи і правила процедури арбітражного трибуналу у справі України проти Росії та затвердив графік розгляду позову України проти Росії щодо кораблів ВМС України, захоплених Росією в районі Керченської протоки в 2018 році.

У цьому зв'язку МЗС РФ заявило, що російська сторона «повністю задоволена цим рішенням, в якому враховані всі її принципові пропозиції, висловлені під час проведеного напередодні в Гаазі засідання арбітражу». При цьому стверджувалося, що суд "залишив поза увагою" вимоги України щодо відмови від юрисдикційного етапу і скорочення термінів розгляду до двох місяців.

25 листопада 2018 року російські кораблі в Керченській протоці атакували три судна ВМС України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", - які здійснювали плановий перехід від порту Одеси в порт Маріуполя. 24-ох українських моряків захопили в полон, троє з них дістали поранення.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських моряків і звинуватив їх у нібито незаконному перетині російського кордону (ч.3 ст.322 КК Росії, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років).

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків, а також повернути Україні кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого було звільнено 24 полонених моряків.

18 листопада 2019 року в акваторії Чорного моря, в нейтральних водах РФ передала Україні захоплені кораблі, 20 листопада вони були доправлені в порт Очаків.

У Міністерстві оборони України повідомляли, що з українських кораблів були демонтовані деякі засоби зв'язку, навігаційне обладнання, а також сантехніка (унітази), плафони й розетки.