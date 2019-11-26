Зеркаль - про "морську справу" в Гаазі: Росія зрозуміла, що програла цей бій
Так прокоментувала заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль Укрінформу реакцію Москви на рішення Міжнародного суду ООН у справі повернення українських кораблів від 22 листопада.
«Російська Федерація зрозуміла, що вони програли цей інформаційний бій, і їм треба було щось вигадати для того, щоби представити нас у негативному світлі. Саме тому ми не коментували, оскільки в нас були свої певні цілі, яких ми досягли. А все решта – це вже маніпуляції, а на маніпуляції не треба реагувати», - сказала Зеркаль.
Як повідомлялося, Гаазький суд 22 листопада затвердив порядок роботи і правила процедури арбітражного трибуналу у справі України проти Росії та затвердив графік розгляду позову України проти Росії щодо кораблів ВМС України, захоплених Росією в районі Керченської протоки в 2018 році.
У цьому зв'язку МЗС РФ заявило, що російська сторона «повністю задоволена цим рішенням, в якому враховані всі її принципові пропозиції, висловлені під час проведеного напередодні в Гаазі засідання арбітражу». При цьому стверджувалося, що суд "залишив поза увагою" вимоги України щодо відмови від юрисдикційного етапу і скорочення термінів розгляду до двох місяців.
25 листопада 2018 року російські кораблі в Керченській протоці атакували три судна ВМС України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", - які здійснювали плановий перехід від порту Одеси в порт Маріуполя. 24-ох українських моряків захопили в полон, троє з них дістали поранення.
Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських моряків і звинуватив їх у нібито незаконному перетині російського кордону (ч.3 ст.322 КК Росії, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років).
Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків, а також повернути Україні кораблі.
7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого було звільнено 24 полонених моряків.
18 листопада 2019 року в акваторії Чорного моря, в нейтральних водах РФ передала Україні захоплені кораблі, 20 листопада вони були доправлені в порт Очаків.
У Міністерстві оборони України повідомляли, що з українських кораблів були демонтовані деякі засоби зв'язку, навігаційне обладнання, а також сантехніка (унітази), плафони й розетки.