У Гаазі представили звіт про порушення прав людини в окупованому Криму

У Гаазі представили звіт про порушення прав людини в контексті нав’язування російського громадянства в окупованому Криму.

Експертна зустріч щодо звіту відбулася у Посольстві України в Нідерландах, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Зазначається, що документ підготували фахівці Правової ініціативи відкритого суспільства. У звіті йдеться, зокрема, про правові наслідки нав’язування громадянства, дискримінацію кримських татар та українців у Криму.

Як наголосив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов, деякі порушення дійсно вражають, зокрема, особи, засуджені за українським законодавством автоматично стали засудженими у Росії.

У ході зустрічі йшлося про насилля, позбавлення свободи, зникнення людей та жорстоке поводження на території анексованого Криму, зокрема на прикладі справ Кольченка та Сенцова.

Також йшлося про паспортизацію осіб, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях на сході України, як окремий елемент відповідних процесів окупації регіону з використанням інституту громадянства, що також йде у розріз з Мінськими домовленостями. Суттєву увагу приділено всиновленню українських дітей, а також питанню примусового громадянства як частині проєкту "культурного стирання та розмиття української ідентичності".

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Крім того, експерти Правової ініціативи відкритого суспільства (Open Society Justice Initiative) назвали важливою юридичною перемогою для України рішення суду ООН про можливість застосування двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації.

Участь у зустрічі взяли участь заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов, перший заступник представника Президента України в АРК Дарія Свиридова, старша радниця з правових питань у сфері рівності і громадянства Правової ініціативи відкритого суспільства Лора Бінгем, адвокат, експерт Регіонального центру прав людини Сергій Заєць. Модерував дискусію Роман Романов, директор Програми “Права людини і правосуддя” МФ "Відродження".

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний суд ООН 8 листопада визнав свою юрисдикцію у справі щодо порушення Росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації.

Як повідомлялося, 21 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в Генеральній прокуратурі України Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Його діяльність буде зосереджена на здійсненні нагляду щодо розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, на тимчасово окупованих територіях Донецької й Луганської областей та в умовах збройного конфлікту.

Фото у тексті Софії Шовікової для Укрінформу