Кримський татарин потрапив до лікарні після знущань окупантів на адмінкордоні

На адміністративному кордоні з окупованим Кримом на КПП "Чаплинка" російські окупанти більш як 3,5 години тримали кримського татарина і чинили на нього психологічний тиск, у зв'язку з чим людині стало погано і знадобилася медична допомога.

Про це повідомляє у Facebook Кримська солідарність.

"Сьогодні близько 14:30 годин на контрольно-пропускному пункті "Чаплинка" затримали і більш як 3,5 години тримали Джаферова Нурі Асановича 1971 року народження, якого привіз на кордон його син Редван. Зараз з пункту пропуску його вивезли на швидкій допомозі і везуть у лікарню Армянська", - йдеться в повідомленні.

За словами сина Джаферова, із затриманим батьком проводилися якісь дії, йому ставили запитання і "не відпускали, поки людині не стало погано».

«Його змусили роздягтися, звинувачували в тероризмі, чинили тиск психологічний», - повідомив син.

За даними Кримської солідарності, за машиною, в якій везли затриманого батька в найближчу лікарню, їхав син на своїй машині.