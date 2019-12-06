"Суд" у Криму продовжив арешт активіста Приходька ще на два місяці

В окупованому Криму "суд" залишив під арештом українця Олега Приходька, продовживши йому запобіжний захід - утримання в СІЗО - до 10 лютого 2020 року.

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність.

«Очікувано, суд продовжив запобіжний захід до 10 лютого 2020 року. У ході судового засідання стороною захисту було заявлено ряд клопотань, і всі вони були відхилені», - прокоментував рішення суду адвокат Шейхмамбетов.

За його словами, рішення про продовження арешту Приходька виносилося за клопотанням слідчого Романця. Справа перебуває у провадженні "судді" так званого Київського районного суду Сімферополя Олени Холодної.

Адвокат Шейхмамбетов заявив, що вважає рішення, ухвалене щодо його підзахисного Приходька, "формальним і політично мотивованим".

Як повідомляв Укрінформ, 10 жовтня 2019 року Олег Приходько був заарештований на два місяці - до 10 грудня. Українцю інкримінують "незаконне виготовлення вибухових речовин" і "підготовку вибуху" в Сакській адміністрації. Апеляційна скарга на арешт була проігнорована окупаційним судом. Приходько свою вину заперечує і вважає справу проти нього політичним переслідуванням за його проукраїнську позицію.

Прокуратура АР Крим у зв'язку з арештом Приходька розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).

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Раніше, 8 лютого 2019 року, співробітники кримського головкому ФСБ провели обшук у Приходька. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька повезли до Сімферополя, де розпитували про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.

Служба фінансового моніторингу РФ внесла затриманого в окупованому Криму Олега Приходька до списку осіб, "причетних до екстремістської діяльності або тероризму".

Фото: Кримська солідарність