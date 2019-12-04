Радіо “Крим.Реалії” розширює аудиторію на окупованому півострові

Радіо «Крим.Реалії», яке транслюється на територію окупованого Криму, з 15 листопада збільшило аудиторію своїх слухачів до 1 мільйона завдяки переведенню сигналу радіостанції в діапазон середніх хвиль.

Про це у вівторок на пресконфреренціі в Укрінформі повідомив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.

«Зараз радіосигнал «Крим.Реалії», який транслюється з Чонгара, охоплює більше 1 мільйона кримчан. І для нас важливо, що це «Радіо Крим.Реалії», тому що створюється контент саме для жителів Криму, у яких є мотивація слухати це радіо», - сказав Костинський.

Він зазначив, що необхідність переходу мовлення на Крим у середньохвильовий діапазон була пов'язана з тим, що сигнал українських радіостанцій, які ведуть мовлення з материкової України в діапазоні FM, глушиться окупаційною владою.

Сьогодні, підкреслив Костинський, завдяки більш якісному сигналу «Радіо Крим.Реалії» доступне слухачам на значно більшій частині півострова.

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Як розповів керівник і головний редактор ГО «Радіо кримських громад» Олександр Янковський, завдяки переходу «Крим.Реалії» на середні хвилі, на ефіри знову стали дзвонити радіослухачі.

«Ми зрозуміли, що нас слухають більше людей, ніж ми припускали. Ми не думали, що наш радіосигнал буде досягати Сімферополя, але з'ясувалося, що українську радіостанцію «Крим.Реалії» можна слухати і в Сімферополі, і в Керчі, і в Білогірську, і в Феодосії, і в Саках, і навіть в Бахчисараї, де дуже складна по рельєфу місцевість, не кажучи про степовий Крим - Джанкой, Красноперекопськ та Армянськ», - сказав Янковський.

За словами керівника і головного редактора проєкту «Крим.Реалії» Володимира Притули, радійний проєкт - дуже важлива частина великого проєкту «Крим.Реалії».

«Зараз ми маємо цілодобове мовлення на Крим протягом семи днів на тиждень... Причому це не тільки радіо, а й тексти, адаптовані для інтернетвидань», - зазначив Притула.

За його словами, команда, яка працює над проєктом, дуже професійна, завдяки чому тільки в листопаді число відвідувань "Крим.Реаліі" збільшилося до 3 мільйонів.

Перший заступник міністра культури, молоді і спорту України Анатолій Максимчук зазначив на брифінгу, що новий етап розвитку радіомовлення на територію Криму дає великі перспективи для подальшого збільшення кримської аудиторії. Він запевнив, що з боку міністерства пріоритети щодо радіомовлення на окуповані території будуть збережені.