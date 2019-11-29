У Криму ФСБ затримала жінку - “шиють” шпигунство для України

Федеральна служба безпеки Росії затримала в Севастополі «росіянку» за підозрою в державній зраді на користь України.

Про це повідомляє ФСБ Росії.

"Федеральною службою безпеки Російської Федерації за підозрою в державній зраді затримано в м.Севастополі громадянку Росії, яка була завербована українськими спецслужбами й за завданням Головного управління розвідки Міноборони України, цілеспрямовано здійснювала збір секретних відомостей військового характеру", - йдеться у повідомленні.

Відносно жінки порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 275 КК Росії (державна зрада, максимальне покарання - 20 років позбавлення волі).

Її ім'я, так само як і громадянство - чи є вона громадянкою Росії або незаконно отримала громадянство на окупованому Росією півострові, не повідомляється.