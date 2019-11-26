“Українських диверсантів” Дудку і Бессарабова етапували до РФ

Володимира Дудку та Олексія Бессарабова, яких засудили за сфабрикованою справою про так званих “українських диверсантів” знову етапували з Криму до Росії.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

"Фігурантів "справи українських диверсантів" Володимира Дудку та Олексія Бессарабова етапували з Сімферопольського СІЗО №1 до РФ для відбування незаконного покарання", - йдеться в повідомленні правозахисників.

Як уточнюється, в даний час політв'язні знаходяться у Краснодарському СІЗО №1.

В яких саме колоніях вони будуть відбувати покарання і як довго будуть перебувати на етапі у Краснодарі, українським правозахисникам поки невідомо.

За їхніми даними, в СІЗО Сімферополя Дудці і Бессарабову кілька днів не видавали постільну білизну і ковдри.

Як повідомляв Укрінформ, тиждень тому, 18 листопада, Володимира Дудку та Олексія Бессарабова етапом доставили з Москви, де 15 жовтня Верховний суд РФ залишив їм без змін вироки по 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Кримська правозахисна група нагадує, що етапування громадян України з Криму до РФ порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.

Володимира Дудку, Олексія Бессарабова і Дмитра Штиблікова затримали 9 листопада 2016 року в Севастополі, їх звинуватили в підготовці диверсії організованою групою і зберіганні зброї (КК РФ: ст. 222 ч.3, ст. 222.1 ч.3, ст. 30 ч.1 - ст. 281 ч.2 п. а).

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх провокацією російських спецслужб.

Всього за інформацією "Кримської правозахисної групи", ФСБ Росії звинуватила "в підготовці диверсій і шпигунстві" 13 осіб, в числі яких Євген Панов, Андрій зЗахтей, Володимир Присич, Володимир Дудка, Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов, Гліб Шаблій, Олексій Стогній, Геннадій Лімешко, Анна Сухоносова, Дмитро Долгополов, Костянтин Давиденко, Юнус Машаріпов.

Фото: Krym.org (RFE/RL)