Дудку і Бессарабова можуть етапувати до колоній суворого режиму - рідні

У засудженого у «справі українських диверсантів» Володимира Дудки погіршився стан здоров'я після етапу з Москви до Сімферополя. У нього загострилися хронічні захворювання.

Про це Кримській правозахисній групі розповів син Дудки Ілля Каверников, після того як відвідав батька в СІЗО №1 Сімферополя 20 листопада, інформує Крим.Реалії.

«Побачився з татом вперше за три з половиною місяці. Медичної допомоги від адміністрації СІЗО він не отримує. У нього хронічні болі в області живота, після етапу підвищився тиск. Востаннє, коли вимірювали, тиск був 160 на 100. Каже, що переніс етап тільки завдяки лікам, які ми йому передаємо», – сказав Каверников.

За його словами, батько і ще один засуджений у цій справі – Олексій Бессарабов – провели на етапі з Москви до Сімферополя близько місяця.

«Під час етапу бували випадки, коли в камерах, розрахованих на 20 осіб, тримали 50», – розповів Каверников.

За його інформацією, ймовірно, наступного тижня його батька і Бессарабова знову етапують з Сімферополя в колонії суворого режиму для відбування покарання.

23 жовтня повідомлялося, що засуджених російським судом у «справі «українських диверсантів» Володимира Дудку та Олексія Бессарабова етапували з СІЗО «Матросская тишина» в Москві у невідомому напрямку. 18 листопада стало відомо, що вони перебувають у Сімферопольському СІЗО.

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова та Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в Криму на замовлення української розвідки.

У квітні цього року підконтрольний Росії Севастопольський міськсуд засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в'язниці. Суд також призначив кожному штраф: Дудці – в розмірі 350 тисяч рублів, а Бессарабову – в розмірі 300 тисяч рублів.

Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту і затвердив вирок Дудці та Бессарабову.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називають їх провокацією російських спецслужб.

Фото: Krym.org (RFE/RL)