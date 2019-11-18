"Українських диверсантів" Дудку і Бессарабова привезли у СІЗО Сімферополя

Фігуранти так званої справи "українських диверсантів" Володимир Дудка та Олексій Бессарабов знаходяться в СІЗО Сімферополя.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Тарас Ібрагімов.

"Володимир Дудка та Олексій Бессарабов, засуджені у справі диверсантів, знову в СІЗО Сімферополя. Днями їх привезли етапом з Москви, де апеляція засилила вирок (14 років кожному), назад до Криму", - повідомив Ібрагімов.

За його даними, сьогодні Дудці і Бессарабову передали продукти і найближчим часом відбудуться побачення з рідними.

"Сьогодні-завтра будуть побачення з рідними. Касаційну скаргу адвокати готують. З СІЗО Сімферополя Володимира та Олексія через якийсь час розподілять у колонії для відбування покарання", - написав журналіст.

Як повідомляв Укрінформ, засуджених російським судом у так званій справі "українських диверсантів" Володимира Дудку та Олексія Бессарабова етапували з московського СІЗО "Матросская тишина" у невідомому напрямку.

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру “Номос” Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій у Криму на замовлення української розвідки.

4 квітня 2019 року "Севастопольський міський суд" засудив Бессарабова і Дудку за звинуваченням у підготовці "диверсій" на території півострова і незаконному зберіганні вибухових речовин до 14 років позбавлення волі кожного.

Всього за інформацією "Кримської правозахисної групи", ФСБ Росії звинуватила "в підготовці диверсій і шпигунстві" 13 осіб, в числі яких Євген Панов, Андрій Захтей, Володимир Прісич, Володимир Дудка, Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов, Гліб Шаблій, Олексій Стогній, Геннадій Лімешко, Анна Сухоносова, Дмитро Долгополов, Костянтин Давиденко, Юнус Машаріпов.

Фото: Krym.org (RFE/RL)