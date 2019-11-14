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В "українського диверсанта" Захтея у кримській колонії загострилися хронічні хвороби

Укрінформ
У засудженого за сфабрикованою ФСБ РФ "справою українських "диверсантів" Андрія Захтея, який відбуває покарання в колонії анексованого Криму, загострилися хронічні захворювання.

Про це з посиланням на дружину Захтея Оксану, яка нещодавно відвідала чоловіка в колонії №1 Сімферополя, повідомляє "Крим. Реалії".

«В'язниця Андрію здоров'я не додає. Привезла йому всілякі ліки, таблетки. Зараз у нього всі хронічні захворювання загострилися. Одна «болячка» тягне за собою іншу. Від гаймориту почався головний біль. Зі спиною проблеми: травмований хребет. Мучить біль, і від цього німіють руки і ноги. Зуби - жах. До свободи хоча б збереглися пару зубів. Взагалі, зі здоров'ям у нього не дуже», - розповіла Оксана Захтей.

За її словами, в колонії Захтею дають знеболювальні, але спеціалізованої допомоги не надають.

Як повідомляв Укрінформ, 7 серпня в Криму затримали групу українських громадян, в тому числі і Андрія Захтея. ФСБ РФ звинуватила українців у підготовці терактів на об'єктах туристичної і соціальної інфраструктури півострова. Захтей підписав досудову угоду зі слідством, і в лютому 2018 року Верховний "суд" Криму засудив його до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу.

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Загалом, за інформацією "Кримської правозахисної групи", ФСБ Росії обвинуватила "у підготовці диверсій і шпигунстві" 13 осіб, серед яких Євген Панов, Андрій Захтей, Володимир Присич, Володимир Дудка, Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов, Гліб Шаблій, Олексій Стогній, Геннадій Лімешко, Анна Сухоносова, Дмитро Долгополов, Костянтин Давиденко, Юнус Машаріпов.

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