Суд РФ залишив "українських диверсантів" Дудку і Бессарабова в колонії

Верховний суд РФ залишив без змін вироки фігурантам так званої "справи українських диверсантів" Володимиру Дудці і Олексію Бессарабову - по 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Про це повідомляє у Facebook правозахисниця Вікторія Івлєва.

"4 склад колегії Верховного Суду Росії у складі суддів Сабурова, Таратути і Горностаєвої залишив без зміни вирок Володимиру Дудці і Олексію Бессарабову - по 14 років колонії", - йдеться в повідомленні.

За словами Івлєвій, радилася колегія майже годину.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні стало відомо, що засуджених в окупованому Криму за сфабрикованою ФСБ "справою диверсантів" севастопольців Олексія Бессарабова і Володимира Дудку етапують із СІЗО №1 Сімферополя до Москви для розгляду апеляційної скарги на вирок.

9 листопада 2016 року ФСБ РФ затримала в окупованому Севастополі українських громадян, яких російська спецслужба називає "членами диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міноборони України". Затримані Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов і Володимир Дудка нібито готували диверсійні акти в Криму.

18 травня 2017 року Штибліков уклав досудову угоду зі слідством і визнав свою провину. Жодного з незалежних адвокатів до нього не допустили. 16 листопада 2017 року "Севастопольський міський суд" засудив Штиблікова до 5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму і штрафу в розмірі 200 тисяч рублів.

4 квітня 2019 року "Севастопольський міський суд" засудив Бессарабова і Дудку за звинуваченням у нібито підготовку "диверсій" на території півострова і незаконному зберіганні вибухових речовин до 14 років позбавлення волі кожного.

Всього за інформацією "Кримської правозахисної групи", ФСБ Росії звинуватила "у підготовці диверсій і шпигунстві" 13 осіб, серед яких Євген Панов, Андрій Захтей, Володимир Присіч, Володимир Дудка, Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов, Гліб Шаблій, Олексій Стогній, Геннадій Лимешко, Ганна Сухоносова, Дмитро Долгополов, Костянтин Давиденко, Юнус Машарипов.

Як свідчать правозахисники, у всіх цих справах зафіксовано незаконні методи ведення слідства і застосування тортур для отримання зізнань.

Фото: Krym.org (RFE/RL)