Суд РФ пом'якшив вирок "українському шпигуну" Давиденку

Верховний суд РФ зменшив громадянину України Костянтину Давиденку, засудженому за обвинуваченням у «шпигунстві на користь українських спецслужб», строк покарання з 10,5 років до 7 років колонії суворого режиму.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Верховний суд РФ знизив строк покарання з 10,5 років до 7 років колонії суворого режиму громадянину України Костянтину Давиденку, засудженому за шпигунство на користь українських спецслужб", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, Верховний суд РФ призначив Давиденку покарання нижче найнижчої межі, так як стаття за шпигунство передбачає від 10 до 20 років ув'язнення. Адвокат засудженого Дмитро повідомив, що вирок Давиденку пом'якшили у зв'язку з погіршенням його здоров'я (у нього підозра на діабет) і «допомогою слідству». При цьому захисник наголосив, що Давиденко не укладав угод зі слідством, а тільки надавав допомогу. «Давиденка включено до нового списку обміну громадянами між Росією і Україною», - додав Дінзе.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 6 червня цього року засудив Давиденка до 10,5 років ув'язнення в колонії суворого режиму.

Як повідомляв Укрінформ, 11 лютого 2018 року ФСБ РФ заявила про затримання в Сімферополі громадянина України, жителя Донецької області Костянтина Давиденка.

На оперативному відео ФСБ, опублікованому російськими ЗМІ, видно, як четверо людей в цивільному підбігли до Давиденка і повалили його на землю, коли він намагався сісти в легковий автомобіль. На нього наділи наручники і посадили в мікроавтобус.

За версією російських спецслужб, Давиденко «цілеспрямовано» збирав і передавав українським спецслужбам інформацію «про діяльність частин і з'єднань Федеральної служби військ національної гвардії Російської Федерації». Крім того, затриманий нібито збирав дані про співробітників ФСБ.

Українця обвинуватили в шпигунстві (ст. 276 Кримінального кодексу Росії) і вивезли до Москви, де Лефортовський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Більше ніж рік Давиденко перебував в СІЗО Лефортово.

Загалом за інформацією "Кримської правозахисної групи", ФСБ Росії обвинуватила "в підготовці диверсій і шпигунстві" 13 осіб, в числі яких Євген Панов, Андрій Захтей, Володимир Присич, Володимир Дудка, Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов, Гліб Шаблій, Олексій Стогній, Геннадій Лімешко, Анна Сухоносова, Дмитро Долгополов, Костянтин Давиденко, Юнус Машаріпов.

Як свідчать правозахисники, у всіх цих справах зафіксовано незаконні методи ведення слідства і застосування тортур для отримання зізнань.