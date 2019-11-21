Фігурантам другої "справи Хізб ут-Тахрір" дозволили побачитись з рідними

Фігурантам другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" дозволили короткі побачення з родичами.

Зокрема, дозвіл на побачення отримали родичі Сервера Мустафаєва, Ернеса Аметова, Сервера Зекір’яєва і Тимура Ібрагімова, повідомляє Крим.Реалії.

"Сьогодні мені вдалося потрапити на побачення з моїм сином Сервером Мустафаєвим, зі мною також була дружина Сервера – Майє. Я знаю, що на побачення потрапили до хлопців також рідні Аметова, Зекір'яєва і Тимура Ібрагімова. Побачення тривало приблизно дві години, розмовляли ми з Сервером через скло. Я поговорив із сином хвилин сорок, ще приблизно годину говорила Майє. Стан здоров’я у Сервера нормальний. Ми хотіли передати йому ліки, але він сказав, що йому поки нічого не потрібно. Троє хлопців сьогодні сказали, що поки їм не потрібні ліки, тільки, наскільки мені відомо, у Тимура Ібрагімова є проблеми зі здоров’ям і його мати спробує найближчим часом передати йому ліки. Сервер також сказав щодо суду, що настрій у хлопців міцний і поступатися вони не збираються", – розповів батько Сервера Мустафаєва Рустем.

15 листопада Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу Бахчисарайську «справу Хізб ут-Тахрір».

Нагадаємо: у жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

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21 травня 2018 року в Криму затримали координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і житель села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».