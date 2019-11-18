Російські тюремники не дозволили передати килимок для моління кримському татарину

Дружині політв'язня Ремзі Меметова при відвіданні чоловіка в колонії у Ставропольському краї РФ не дозволили передати йому килимок для моління.

Про це в Facebook повідомляє "Кримська солідарність".

"Намагалася передати килимок для намазу. На жаль, не взяли. Сказали, що категорично забороняється", - сказала Ельміра Меметова.

За її словами, 16 листопада вона отримала перше після винесення вироку побачення з чоловіком, засудженим на 9 років. Подружжя в останній раз бачилося у червні цього року, на заключному етапі судового розгляду.

З Ремзі Меметовим тривалий час не було зв'язку, оскільки він сидів у ШІЗО, де застудився і у нього загострився артроз. Наразі його самопочуття покращилося, оскільки нарешті вдалося передати необхідні ліки.

Фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» (перша бахчисарайська група) Ремзі Меметов останні 10 років до арешту працював кухарем в одній з кав'ярень Бахчисараю.

Його затримали 12 травня 2016 року в Бахчисараї за обвинуваченням в «участі в терористичній організації» разом з Енвером Мамутовим, Рустемом Абільтаровим і Зеврі Абсеїтовим. 24 грудня 2018 року рішенням Північно-Кавказького окружного військового суду він був засуджений до 9 років позбавлення волі.