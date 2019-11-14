Кислиця: РФ переселяє на окупований півострів своїх громадян, бо кримчани – "ненадійні"

Окупаційна влада в Криму вважає жителів півострова «ненадійними», тому масово переселяє туди громадян з російської території.

Як передає кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку, про це заявив заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, який представляв Третьому комітетові Генасамблеї ООН проєкт резолюції щодо ситуації з порушенням прав людини в Криму.

За його словами, Російська Федерація не виконала та проігнорувала положення всіх відповідних резолюцій та рішень міжнародних організацій.

"Убивства, тортури, насилля, свавільні затримання та арешти, насильницькі зникнення та переслідування журналістів, правозахисників, працівників соціальних медіа і блогерів та інших активістів є одними з найпоширеніших порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму. Люди живуть у страху, щоб їх не позначили як екстремістів, терористів чи українських шпигунів, і ризикують бути кинутими до в'язниці або їх можуть викрасти, і вони зникнуть безслідно. Однак, незважаючи на всі репресії та залякування, місцеві жителі, очевидно, вважаються Кремлем недостатньо надійними", - наголосив Кислиця.

За його словами, саме з цієї причини Росія переселяє частину власного населення на окуповану територію. Водночас, відповідно до міжнародного гуманітарного права, окупаційна держава не може депортувати чи переселяти власне населення на окуповану територію.

Кислиця послався на звіт Генерального Секретаря ООН Антоніу Гутерреша, представленому у вересні 2019 року, у якому констатовано: «Протягом 2014-2018 років 140 198 осіб змінили реєстрацію з регіонів Російської Федерації на «Республіку Крим» або «місто Севастополь».

Росія активно використовує своє «антитерористичне законодавство» як прикриття для політичних репресій проти представників кримськотатарського народу.

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Буквально три дні тому, нагадав Кислиця, суд у РФ засудив громадян України Мусліма Алієва, Інвера Бекірова, Еміра-Усеїна Куку, Вадима Сірука, Рефата Алімова та Арсена Джеппарова за повністю сфабрикованими звинуваченнями в терористичній діяльності.

Росія також, ігноруючи постанову Міжнародного суду від 2017 року, не вважає себе зобов'язаною зупинити свою дискримінаційну практику щодо Меджлісу кримськотатарського народу та його членів або «забезпечити доступність освіти українською мовою», сказав представник України.

Усі ці порушення, вважає він, є «добре сплановані та скоординовані».

«Російський представник, - передбачив Кислиця, звертаючись до учасників засідання Третього комітету, - спробує переконати вас, що Крим є частиною російської території, і всі жителі Криму підтримують Росію. Тоді на думку спадає просте запитання: якщо це так, то чому Росія продовжує дискримінувати й жорстоко поводитися з жителями Криму, порушувати їхні права та свободи? Чому вона переселила приголомшливу кількість власного населення у Крим?» Відповідь, на його думку, очевидна: «окупація Росії може тривати лише під дулом автомата».

Насправді для Росії, переконаний Кислиця, важливим є створення величезної військової бази, на яку поступово перетворюється Крим.

Кислиця підкреслив, що співавторами тесту резолюції виступили також Австралія, Канада, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Латвія, Литва, Польща, Іспанія, Туреччина, Великобританія, США.

Як повідомляв Укрінформ, Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН ухвалив проєкт резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна».

Загалом, "за" проголосували 67, проти 23, утрималися 82.