Євросоюз засудив вироки суду РФ шістьом кримським татарам

Євросоюз засудив дії Росії з розповсюдження власної юрисдикції на громадян України, що проживають в окупованому Криму, та закликав скасувати рішення суду у Ростові-на-Дону, який виніс незаконні вироки шести громадянам України.

Відповідна заява речника ЄС оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Учора суд у Ростові-на-Дону засудив українських громадян Мусліма Алієва, Рефата Алімова, Енвера Бекірова, Арсена Джеппарова, Еміра-Усейна Куку та Вадима Сірука до тривалих термінів ув’язнення. Вони були звинувачені у приналежності до організації, яка є забороненою в Росії, але не в Україні. Надмірні вироки, від 7 до 19 років ув’язнення, є ще одним фактом переслідування Російською Федерацією українців з Кримського півострова, включаючи кримських татар та правозахисників", - йдеться у заяві.

Як наголошується у документі, Європейський Союз не визнає застосування російського законодавства у Криму та у Севастополі, а також передання жителів Криму до судів у Росії. ЄС очікує, що Росія перегляне та скасує ці рішення, та без зволікання звільнить всіх українців, яких незаконно утримує.

"Справи щодо порушення прав людини, таких як зникнення, тортури та вбивства, насильство, політично мотивовані переслідування, дискримінація і образи, особливо проти кримськотатарської спільноти, мають бути ретельно розслідувані", - йдеться у заяві речника ЄС.

Як повідомлялося, Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону 12 листопада засудив до ув'язнення в колонії шістьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір". Згідно з рішенням суду, Муслім Алієв засуджений до 19 років ув'язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усейн Куку – 12 років, Вадим Сірук – 12 років, Арсен Джеппаров – 7 років і Рефат Алімов – 8 років.

Відбувати ці терміни засуджені будуть в колонії суворого режиму.

Як повідомляв Укрінформ, в окупованому Криму переслідують мусульман, інкримінуючи їм приналежність до забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір". Всього за підозрою в причетності до цієї організації в анексованому Криму затримано близько 70 осіб, деяких з них уже засуджено.