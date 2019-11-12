Контррозвідка викрила кримчанина, якого “заслали” до ЗСУ російські спецслужби

Військова контррозвідка Служби безпеки України попередила інформаційну спецоперацію ФСБ із дискредитації українських Збройних Сил.

Про це повідомляє пресцентр СБ України.

“Оперативники спецслужби встановили, що російські куратори планували поширити у медіапросторі фейкові матеріали про нібито низький моральний стан ЗСУ. Для цього ФСБ планувала використати українського воїна-десантника, який вже перебував у полі зору військової контррозвідки СБУ ”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військовий з десантно-штурмових військ у 2018 році вступив на службу за контрактом до ЗСУ, прибувши із тимчасово анексованого країною-агресором Криму.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік після окупації отримав паспорт РФ, у 2016 році прийняв російську присягу та був відправлений до Сирії захищати “русский мир”. Саме на Близькому Сході розпочалася його співпраця з ФСБ. Чекісти вирішили використати його українське походження для участі у межах спланованої на Луб’янці спеціальної операції із дискредитації військово-політичного керівництва України та бойових можливостей української армії.

За задумом кураторів, після вступу до ЗСУ військовий мав дезертирувати з української армії. Його “викривальні” виступи планувались на російських телеканалах та пропагандистських ЗМІ.

Оперативники СБУ перервали операцію ФСБ і затримали дезертира при спробі перетину адміністративного кордону з Кримом. Під час огляду у чоловіка вилучено зібрану на службі військову інформацію та документи щодо участі у бойових діях на сході України.

Наразі колишній військовий знаходиться під вартою, всі деталі його співпраці з спецслужбами РФ встановлюватиме слідство.