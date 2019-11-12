Росія зібрала в окупованому Криму більше 30 тисяч військових - розвідка

В окупованому Криму спостерігається нарощування російської військової присутності. Наразі там знаходиться 31,5 тисячі військовослужбовців ЗС РФ та ще 10-12 тисяч інших окупаційних формувань.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

“Ми спостерігаємо нарощування російської військової присутності в Криму відразу після початку російської агресії та захоплення території півострова. За даними воєнної розвідки України, які були оголошені в ООН, в Криму знаходиться 31,5 тисячі військовослужбовців збройних сил РФ. Крім того, там є інші окупаційні формування, а це додатково ще 10-12 тисяч”, – зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

За його словами, на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей дії бойовиків всебічно контролюються та скеровуються командуванням 8 армії РФ.

“Сьогодні 8 армія здійснює керівництво окупаційними військами. Це відбувається під контролем штабу Південного військового округу, Генерального штабу і Міністерства оборони РФ. Ми бачимо, як виконуються всі вказівки та накази, що надходять на територію окупованих районів із Південного військового округу ”, – зазначив Скібіцький.

Читайте також: Кримського ексдепутата викликають до київського суду у справі про держзраду

Він додав, що воєнна розвідка України фіксує постійну присутність офіцерів та генералів з Південного військового округу на окупованій території України. Вони контролюють усі напрями діяльності угруповання російських окупаційних військ, починаючи від бойового застосування і закінчуючи повним логістичним забезпеченням, яке здійснюється з території Російської Федерації.