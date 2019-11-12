Кримського ексдепутата викликають до київського суду у справі про держзраду

Дніпровський райсуд Києва викликає колишнього депутата Верховної Ради АРК Володимира Кличнікова на засідання у справі про держзраду, що відбудеться 22 листопада.

Повістку про виклик опубліковано у газеті “Урядовий кур’єр” 12 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Дніпровський районний суд Києва викликає Кличнікова Володимира Миколайовича як обвинуваченого на 9 год. 35 хв. 22 листопада 2019 року у справі за обвинуваченням Кличнікова Володимира Миколайовича... у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.111 КК України”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового засідання.

Кличніков обвинувачується за статтею "Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

Володимир Кличніков на початку 90-х років очолював виконком Російськомовного руху Криму. З 1994 року обирався до кримського парламенту, був заступником голови парламенту автономії.

У 2014 році активно підтримав російську анексію півострова.

Кличніков наразі є членом російської партії “Единая Россия”