Прокуратура АРК викликала на допит “військового комісара” Ялти

Прокуратура АРК викликала на допит “військового комісара” Ялти

Укрінформ
Прокуратура Автономної Республіки Крим викликає на допит колишнього заступника Ялтинського міського військового комісаріату Павла Аксьонова.

Відповідна повістка опублікована у газеті “Урядовий кур’єр”, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що Аксьонову Павлу Сергійовичу 1957 року народження необхідно з’явитися на допит 14 листопада о 9 годині до прокурора відділу прокуратури АР Крим Василенко по вулиці Ділова, 24 у Києві.

Також прокуратура викликає Аксьонова на допит до слідчого Василенко 15 листопада о 9 годині.

Як повідомлялося, прокуратура АР Крим повідомила про підозру колишньому заступнику Ялтинського міського військового комісаріату Павлу Аксьонову за примушення кримчан служити в збройних силах Російської Федерації.

Колишньому посадовцю інкримінують порушення законів та звичаїв війни, а саме в примушуванні осіб служити в збройних силах держави-окупанта.

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Досудовим розслідуванням встановлено, що він, перебуваючи на посаді «военного комиссара города Ялты Республики Крым» і водночас будучи «заместителем председателя призывной комиссии», здійснював примусовий призов цивільного населення тимчасово окупованого півострову на строкову військову службу до Збройних сил РФ.

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