Прокуратура АРК викликала на допит “військового комісара” Ялти

Прокуратура Автономної Республіки Крим викликає на допит колишнього заступника Ялтинського міського військового комісаріату Павла Аксьонова.

Відповідна повістка опублікована у газеті “Урядовий кур’єр”, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що Аксьонову Павлу Сергійовичу 1957 року народження необхідно з’явитися на допит 14 листопада о 9 годині до прокурора відділу прокуратури АР Крим Василенко по вулиці Ділова, 24 у Києві.

Також прокуратура викликає Аксьонова на допит до слідчого Василенко 15 листопада о 9 годині.

Як повідомлялося, прокуратура АР Крим повідомила про підозру колишньому заступнику Ялтинського міського військового комісаріату Павлу Аксьонову за примушення кримчан служити в збройних силах Російської Федерації.

Колишньому посадовцю інкримінують порушення законів та звичаїв війни, а саме в примушуванні осіб служити в збройних силах держави-окупанта.

Досудовим розслідуванням встановлено, що він, перебуваючи на посаді «военного комиссара города Ялты Республики Крым» і водночас будучи «заместителем председателя призывной комиссии», здійснював примусовий призов цивільного населення тимчасово окупованого півострову на строкову військову службу до Збройних сил РФ.