Прокуратура АРК викликала на допит “військового комісара” Ялти
Відповідна повістка опублікована у газеті “Урядовий кур’єр”, повідомляє Укрінформ.
Зазначається, що Аксьонову Павлу Сергійовичу 1957 року народження необхідно з’явитися на допит 14 листопада о 9 годині до прокурора відділу прокуратури АР Крим Василенко по вулиці Ділова, 24 у Києві.
Також прокуратура викликає Аксьонова на допит до слідчого Василенко 15 листопада о 9 годині.
Як повідомлялося, прокуратура АР Крим повідомила про підозру колишньому заступнику Ялтинського міського військового комісаріату Павлу Аксьонову за примушення кримчан служити в збройних силах Російської Федерації.
Колишньому посадовцю інкримінують порушення законів та звичаїв війни, а саме в примушуванні осіб служити в збройних силах держави-окупанта.
Досудовим розслідуванням встановлено, що він, перебуваючи на посаді «военного комиссара города Ялты Республики Крым» і водночас будучи «заместителем председателя призывной комиссии», здійснював примусовий призов цивільного населення тимчасово окупованого півострову на строкову військову службу до Збройних сил РФ.