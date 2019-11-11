Окупанти залишили п'ятьох кримських татар під арештом до 15 лютого

У Росії та окупованому Криму відбулися судові засідання щодо продовження терміну утримання під вартою п'ятьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" - членів так званої "другої сімферопольської групи".

Про це повідомляє "Крымская солидарность".

"Запобіжний захід Абдулгазієву Тофіку і Рустему Шейхалієву продовжили до 15 лютого 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні Київського районного "суду" у Сімферополі. Там же аналогічне рішення винесли щодо Раїма Айвазова і Біляла Аділова.

Крім того, за інформацією активістів, у Шабана Умєрова під час конвоювання до залу суду сильно піднявся тиск. Йому стало зле, і він не зміг стояти на ногах. Захист клопотав про виклик карети швидкої допомоги. Конвоїри стверджують, що медиків викликали.

Активісти також повідомляють, що всіх доправлених до суду обвинувачених не годували з 8 ранку і до 17 години.

Також 11 листопада відбулося засідання Ленінського районного суду м. Ростова-на-Дону (РФ) щодо ще одного обвинуваченого. "Суд продовжив Руслану Сулєйманову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 15 лютого 2020 року", - повідомляє "Крымская солидарность".

Як повідомляв Укрінформ, 8 листопада, "суд" в анексованому Криму продовжив на три місяці перебування у СІЗО ще сімом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" ( "другої сімферопольської групи"): Акиму Бекірову, Яшару Муедінову, Іззету Абдуллаєву, Асану Янікову, Сервету Газієву, Меджиту Абдурахманову, Владлену Абдулкадирову.

Кримських мусульман переслідують за сфабрикованими справами: їм інкримінують приналежність до забороненої у РФ організації "Хізб ут-Тахрір". Всього за підозрою в причетності до цієї організації в анексованому Криму затримано близько 70 осіб, деяких з них вже засуджено.

Фото: Кримська солідарність, Фейсбук