У Росії "кримського терориста" на рік відправили до камери тюремного типу

Кримчанину Євгену Каракашеву, якого суд окупантів нібито за тероризм засудив до шести років колонії, змінили умови на більш суворі - на рік відправили до камери тюремного типу (КТТ).

Про це з посиланням на адвоката Олексія Ладіна, який відвідав Каркашева в колонії №1 селища Кам'янка Кабардино-Балкарської Республіки, повідомляє проєкт "Ґрати".

"Відразу після прибуття в колонію 11 вересня він двічі за два місяці потрапляв до штрафного ізолятора — обидва рази за претензії до форми одягу. В одному з випадків заступник начальника колонії Габієв поставив його перед вибором: підписати угоду про співпрацю або він оформить порушення форми одягу і відправить його в ШІЗО", - повідомив адвокат.

За словами Ладіна, Каракашев співпрацювати не погодився. Вдруге він потрапив до штрафного ізолятора, коли вийшов на шикування без шапки — вона не встигла висохнути після прання. З ШІЗО він вийшов 1 листопада, і цього самого дня відбулася комісія, яка призначила йому рік перебування в камері тюремного типу.

Повідомляється, що умови в камері тюремного типу допускають лише одну передачу і одне короткострокове побачення за півроку. Адвокат пов'язує посилення режиму Каракашева з тим, що він перебуває на профілактичному обліку як засуджений за терористичною статтею. Ладін має намір оскаржувати відправку Каракашева до КТТ.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні 2019 р. Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив активіста з Євпаторії Євгена Каракашева до 6 років позбавлення волі у справі про "заклики до тероризму" в закритому чаті соцмережі. Він відбуває покарання в колонії №3 селища Кам'янка Чегемського району Кабардино-Балкарської Республіки.