Посольство України у Штатах звернулося до NYT через карту без Криму

Посольство України в США звернулося до The New York Times через опубліковану карту України без Криму.

Про це у Facebook повідомило Посольство України в США та закликало видання виправити помилку.

"Посольство вчергове звернулося до редакторів видання The New York Times із закликом не припускатися помилок у зображенні Криму та не грати на руку російській інформаційній пропаганді", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, американське видання знову використало карту, де порушено міжнародно визнаний кордон України, в одній зі своїх публікацій.

У посольстві заявили, що розраховують на оперативну реакцію журналістів впливового видання, яке покликане доносити до американської і світової громадськості правду. "А правда в тому, що Крим – це Україна!"- додали у посольстві.