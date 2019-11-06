Україна виносить на Генасамблею ООН проект оновленої "кримської" резолюції

Держава-окупант відновлює ядерну інфраструктуру в Криму, що порушує заявлений раніше Україною її без’ядерний статус.

Про це зазначив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок на брифінгу у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку на тему: "Демілітаризація, деокупація та реінтеграція АР Крим та м.Севастополь (Україна): майбутні виклики", повідомляє МЗС.

"У рамках зазначеного тематичного заходу, який був організований делегацією України при ООН, Є.Божок поінформував делегації країн-членів ООН про поточну ситуацію в тимчасового окупованому Криму в контексті прогресуючої мілітаризації Російською Федерацією півострова та прилеглих морських територій", - йдеться у повідомленні.

Особливу увагу було приділено проблемі відновлення державою-окупантом ядерної інфраструктури в Криму та розгортання засобів і систем, здатних переносити ядерну зброю, що порушує заявлений раніше Україною її без’ядерний статус. Наголошено, що ігнорування зазначеної проблеми може мати далекосяжні негативні наслідки як на регіональному, так і на глобальному рівні.

Окрему увагу в презентації було приділено вкрай негативним екологічним наслідкам мілітаризації Криму та прилеглих морських територій.

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Божок також поінформував делегатів про намір української сторони внести на розгляд Генасамблеї ООН оновлений проєкт резолюції "Проблема мілітаризації АР Крим та м.Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів", закликавши його підтримати. Головною метою проєкту є примусити РФ вивести усі свої збройні сили з Криму та завершити його тимчасову окупацію.

Фото: МЗС