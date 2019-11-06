Окупанти призвали до армії РФ вже 19 тисяч кримчан

У Криму триває десята призовна кампанія, і на початок листопада понад 19 тисяч кримчан були призвані до лав ЗС РФ.

Про це в Укрінформі заявив аналітик Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов під час круглого столу "Російська військова присутність в Україні та її вплив на ситуацію з правами людини".

“Крим, згідно з доповіддю прокурора Міжнародного кримінального суду, - окупована територія, і всі дії російської влади на окупованій території підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Тобто вони розглядаються з точки зору Женевської конвенції та Римського статуту. І саме російські військові винні в тому, що в Криму проводиться незаконний призов. Зараз проходить уже десята призовна кампанія в Криму, і на початок листопада понад 19 тисяч мешканців Криму були призвані до лав ЗС РФ. Це робиться військкоматами, які підпорядковані Міністерству оборони РФ, Генштабу ЗС РФ, тобто це воєнний злочин”, - заявив Сєдов.

Він також нагадав, що російські військові беруть активну участь у пропаганді ЗС РФ серед дітей. Зокрема, майже щотижня відбуваються акції у вигляді “парадів”, виставок військової техніки. Крім того, під керівництвом військових створюються дитячі табори, де діти, починаючи з молодших класів, отримують навички поводження зі зброєю.