Лауреатом премії НСЖУ цьогоріч стали кримськотатарські журналісти

Як зазначається у повідомленні, премія носить ім’я багаторічного голови НСЖУ та присуджується за вагомий внесок у захист свободи слова в Україні. Рішення ухвалене Секретаріатом НСЖУ, засідання якого проходить у Києві 5-6 листопада.

"Кримськотатарські громадянські журналісти, попри всі заборони, утиски, переслідування, ув’язнення, лишаються джерелом об’єктивної інформації про події на півострові для українських та міжнародних ЗМІ. Протягом останніх п’яти років анексії півострова правозахисники задокументували понад 300 випадків тиску на журналістів, включно з фізичними нападами, тортурами. Тому ця премія за захист свободи слова – це солідарність із нашими кримськими колегами. Із Наріманом Мемедеміновим, із Сервером Мустафаєвим, Ремзі Бекіровим та іншими громадянськими журналістами Криму", - підкреслив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

У НСЖУ наголошують, що на захист кримськотатарських журналістів, яких переслідує російська влада, стала і міжнародна спільнота. Зокрема, заяви солідарності ухвалили Європейська федерація журналістів, представник ОБСЄ з питань свободи медіа Арлем Дезір, Державний департамент США.

Премію імені Ігоря Лубченка НСЖУ присуджує вже вдев’яте, лауреата спілка оголошує у листопаді з нагоди дня народження багаторічного голови журналістської організації.

Першим лауреатом премії став голова Комісії з журналістської етики, засновник газети «Дзеркало тижня» Володимир Мостовий, другу нагороду отримала керівник проекту «Телекритика» (нині – ГО «Детектор медіа») Наталія Лигачова, у 2014-му відзначено голову Донецької обласної організації НСЖУ Олександра Брижа, у 2015-му – представницю Асоціації польських журналістів Агнешку Ромашевську-Гужі, в 2016-му - лауреатом визнано журналіста Миколу Семену, який зазнав гонінь окупаційної влади в анексованому Криму, у 2017-му премію отримав секретар НСЖУ, медіаюрист Валерій Макеєв, а торік спілка нагородила журналіста Укрінформу, незаконно ув'язненого в РФ, Романа Сущенка.

Як повідомлялося, після анексії Криму окупаційна російська влада часто проводить на півострові масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".

Зокрема, кримськотатарського блогера, громадянського журналіста Нарімана Мемедемінова російські силовики затримали наприкінці березня 2018 року. Мемедемінову висунули обвинувачення за ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу Росії (публічні заклики до проведення терористичної діяльності, здійснені з використанням мережі Інтернет). Претензії у російських силовиків викликав відеоблог на YouTube, який Мемедемінов вів з 2013-го по 2015 роки. У ньому розміщено кілька десятків відеороликів з коментарями політичних подій і тем, закликами дотримуватися норм ісламу і думками про російські державні свята. Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону 2 жовтня 2019 року засудив Мемедемінова до 2 років і 6 місяців позбавлення волі.

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Координатор "Кримської солідарності" Сервер Мустафаєв був затриманий 21 травня 2018 року в Криму. Обвинувачення проти нього долучили до Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір". 12 вересня 2019 року Мустафаєв був етапований із Сімферополя в Ростов-на-Дону. Його обвинуватили в участі у діяльності терористичної організації та в насильницькому захопленні влади. Йому загрожує позбавлення волі терміном до 20 років.

Кримськотатарський активіст, громадянський журналіст Ремзі Бекіров був затриманий наприкінці березня 2019 року. Він та ще двоє активістів їхали до російського Ростова-на-Дону для участі в суді над іншими затриманими кримськими татарами. Наразі Бекіров перебуває в СІЗО в Ростовській області РФ. Йому інкримінують ч. 1 ст. 205.5 Кримінального кодексу Росії (організація діяльності терористичної групи).