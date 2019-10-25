Окупанти “шиють” імаму Бекірову незаконну місіонерську діяльність

В окупованому Криму співробітники "прокуратури" і Центру протидії екстремізму під час молитви прийшли в мечеть с.Зарічне Сімферопольського району і намагалися взяти пояснення в Асана Бекірова, який проводив проповідь, підозрюючи його в незаконній місіонерській діяльності.

Про це "Кримській солідарності" розповів адвокат Рустем Кямілєв.

"Після того, як на імама місцевої мусульманської громади Кантемірова Арсена було заведено адміністративну справу, мусульманська громада була змушена на цю роль запросити Асана Бекірова, але ми бачимо, що держава в особі правоохоронних органів, не полишає спроби для того, щоб "поставити рамки" й ісламські обряди в Криму проводилися відповідно до вказівки влади", - розповів адвокат.

За його словами, співробітники так званої прокуратури і ФСБ неправомірно намагаються звинуватити, "тому що кожен мусульманин, який вміє проводити обряди поклоніння, має право це робити".

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"Хотілося б сказати, що та стаття кодексу про адміністративні порушення, на яку намагаються послатися правоохоронні органи (незаконна місіонерська діяльність), у даному випадку не застосовується і склад правопорушення я б тут шукати не став, тому що всі ті мусульманські обряди поклоніння, які проводяться в мечеті, не підпадають під норми цієї статті", - зазначив Кямілєв.

Як зазначив адвокат, "люди, які проводять обряди поклоніння відповідно до законів ісламу, є мусульманами, а в законі чітко і ясно сказано, що незаконна місіонерська діяльність - це коли людина починає закликати людей з інших конфесій у свою релігію, тому тут ця стаття недоречна і не може бути застосована".

Нагадаємо, 5 липня 2019 року в мечеті в селі Зарічне співробітники так званого центру по боротьбі з екстремізмом і ЗМОП проводили “слідчі заходи”.

"Мировий суд" м.Сімферополя відкрив адміністративну справу проти А.Ш.Кантемірова - імама мечеті “Салгір Баба” (с.Зарічне Сімферопольського району) за ст.5.26, ч.4 КпАП РФ ( “Здійснення місіонерської діяльності з порушенням вимог законодавства про свободу совісті, свободу віросповідання та релігійні об'єднання”). Проте 28 серпня 2019 року суддею Чумаченком було винесено ухвалу про повернення матеріалів цієї справи посадовій особі, яка склала протокол. Після цього матеріали повторно були передані в "мировий суд" для порушення адміністративного провадження.